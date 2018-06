Haagse Ochtendradio Indoweek: Boek over Wieteke van Dort in oktober in de winkel

Haagse kappersstudent Ruthley Beem gekozen tot ROC Mondriaan Ambassadeur 2018

Stay blessed and keep rockin’, dat is het motto van Ruthley Beem, een van de twee versgekozen ROC Mondriaan Ambassadeurs 2018. Het succes kwam hem niet aanwaaien, maar met een portie hard werken en motivatie is hij nu een inspiratie voor zowel docenten als medestudenten. Beem specialiseert zich het herenkappersvak (hij wil barbier worden) en maakt indruk door zijn sterke sociale betrokkenheid: in zijn vrije tijd loopt hij het liefst met zijn barbier-koffertje door de stad om voorbijgangers en vooral ook daklozen een gratis knipbeurt aan te bieden.

“Als Ambassadeur van Mondriaan laat je zien dat je iets extra’s doet met je vak”, legt kappersdocente Miranda Knijff, tevens begeleider van Beem, uit. “Dus je komt naar school, en je komt leren, maar daarnaast kán je iets. Als je daarmee dan buiten de school of je werk- of stageplek belangeloos nog extra dingen doet, voor mensen die helemaal onderaan de maatschappij zitten, dan is dat iets heel moois”. Ruthley Beem is volgens het Mondriaan dus een modelleerling om trots op te zijn – zowel in vaardigheden als maatschappelijke betrokkenheid.

De jonge barbier hoopt vooral anderen te inspireren ook meer vanuit hun hart te handelen en een beetje bij te dragen aan een mooiere wereld. Zijn plannen voor de toekomst? “Zolang ik twee handen heb en mijn scharen en tondeuses vast kan houden, blijf ik dit doen”, aldus Beem. “Dit is mijn passie. Ik wil later ook echt minstens een dag in de week vrijhouden van werk om me in te kunnen blijven zetten voor mensen die dat nodig hebben”.