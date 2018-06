Haagse Ochtendradio Indoweek: Boek over Wieteke van Dort in oktober in de winkel

Om het zestigjarig bestaan van de Tong Tong Fair te vieren organiseert het radioprogramma Haagse Ochtendradio deze week de Indoweek. Iedere ochtend spreken Justin en Rogier met opmerkelijke gasten met een mooi verhaal over de band tussen Den Haag en voormalig Indië. Vrijdagochtend spreken ze met misschien wel de bekendste Indo van allemaal, Wieteke van Dort.

De 75-jarige Van Dort werd geboren in Soerabaya maar woont sinds haar veertiende in Den Haag. Ze kreeg in de jaren zestig en zeventig al landelijke bekendheid als cabaretière, actrice en zangeres. Haar meest bekende personage is Tante Lien. Binnenkort verschijnt er een boek van schrijver Hans Visser over de Wietekes familiegeschiedenis. “Hans is een vriend van mij, hij is al dertig jaar bezig met dit boek”, zegt Van Dort op Den Haag FM. “Ik ben zelf de familiegeschiedenis een beetje vergeten. Ik weet dat mijn vader is omgekomen tijdens de vrijheidsstrijd van Indonesië. Maar ik weet niet precies wat er is gebeurd, daarom heb ik Hans gevraagd om er een boek van te maken.”

Het boek van Hans Visser over de familie Van Dort is bijna klaar. “Hij is nu met het laatste deel bezig, dat gaat over mij. De rest van het boek is al af.” Het boek wordt in oktober verwacht. Hoe het gaat heten is nog niet bekend. Tot en met aankomende zondag staat de Tong Tong Fair nog op het Malieveld.

