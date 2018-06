Museum Escher niet naar voormalige ambassade VS: “Het verbaast me dat daar zo makkelijk een streep door wordt gezet”

Haagse Ochtendradio Indoweek: “Indisch Herinneringscentrum hoort thuis in Den Haag”

Om het zestigjarig bestaan van de Tong Tong Fair te vieren organiseerde het radioprogramma Haagse Ochtendradio afgelopen week de Indoweek. Iedere ochtend spraken Justin en Rogier met opmerkelijke gasten met een mooi verhaal over de band tussen Den Haag en voormalig Indië. Vrijdagochtend werd de week afgesloten door Yvonne van Genugten, directeur van het Indisch Herinneringscentrum(IHC).

Het Indisch Herinneringscentrum verhuisde onlangs van Arnhem naar Den Haag. “In Arnhem hadden we een prachtig landgoed met een museum”, vertelt Yvonne op Den Haag FM. “We zijn daar weggegaan omdat het te klein werd, maar ook omdat Den Haag de Indische hoofdstad van Nederland is. Hier horen we thuis.” Het IHC zit in een prachtig monumentaal pand aan de Sophialaan(foto) in het centrum. Op dit moment zitten er alleen nog kantoren in het pand. Er wordt flink gebouwd aan een museum.

Het Museum wordt gebouwd door het IHC in samenwerking met Stichting Herdenking, Stichting Pelita en het Moluks Historisch Museum. Die organisaties zullen zich ook in hetzelfde gebouw vestigen. Het is de bedoeling dat Museum Sophiahof, zoals het gaat heten, aan het eind van het jaar open gaat.

Luister hier naar het interview met Yvonne van Genugten op Den Haag FM.