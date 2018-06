Jacobshospice: “Als je weet dat je komt te overlijden wil je er vaak nog alles uithalen wat erin zit”

Mensen die nog maar kort te leven hebben en zorg nodig hebben, kunnen in Den Haag terecht bij het Jacobshospice, dat al bijna twintig jaar een thuisvervangende situatie biedt. “Wij noemen ons huis dan ook een ‘bijna-thuis-huis’”, vertelde algemeen coördinator Mirjam Nobel in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

“Ons huis biedt plaats aan zes gastbewoners. In het Jacobshospice hebben we veel ervaring op het gebied van de palliatieve zorg. Op menselijke maat geven we liefdevolle zorg, aandacht en geborgenheid aan onze gastbewoners. We helpen om comfort te verhogen en rust te brengen, bijvoorbeeld met muziek, een warm bad, zacht wassen en massages.” Vrijwilligers vervullen op allerlei terreinen een belangrijke rol in het hospice.

Jacobshospice kan nog extra vrijwilligers gebruiken. Mirjam Nobel snapt dat sommige mensen het werken met mensen die dood gaan best eng kunnen vinden. “Maar we vieren juist het leven. Als je weet dat je komt te overlijden wil je er vaak nog alles uithalen wat erin zit. Dus er worden echt wel leuke grappen gemaakt, er worden feestjes gevierd, daar waar dat mogelijk is maken we het net wat mooier. Dus er zit ook veel dankbaarheid bij.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Mirjam Nobel op Den Haag FM.