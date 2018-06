Museum Escher niet naar voormalige ambassade VS: “Het verbaast me dat daar zo makkelijk een streep door wordt gezet”

Kaartverkoop strandfestival met Tino Martin, Peter Beense en Wolter Kroes van start

Altijd al willen hossen op een strandfestival waar Hollandse grootheden als Tino Martin, Peter Beense, John West en Wolter Kroes optreden? Dat kan, want de kaartverkoop van de eerste editie van Hollands Feest aan Zee is van start gegaan. Het evenement vindt vrijdag 24 augustus plaats op het Zuiderstrand.

Voor het nieuwe festival wordt gebruikgemaakt van de faciliteiten van het festival Schollenpop dat een dag later op het strand wordt gehouden. Anders dan bij Schollenpop moet voor het Hollands Feest Aan Zee wel entree betaald worden. De prijs van de toegangskaartjes is 22,50 euro. Daar krijg je voor terug een optreden van de zojuist genoemde volkszangers, aangevuld met acts van Mike Peterson, John Medley en Frans Ashwin. Alle artiesten staan zeker een half uur op de planken.

Het festival gaat om 17.30 uur van start en duurt tot 23.00 uur. Wie de optredens wil bijwonen, moet er snel bij zijn, want er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar via de website van Hollands Feest aan Zee.