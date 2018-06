Leerlingen basisschool ‘overvallen’ verzorgingshuis

Tientallen leerlingen van de Nutsschool in Bezuidenhout verrasten vrijdagmiddag bewoners van het nabij gelegen verzorgingshuis Cato met een heuse ‘sportoverval’.

De kinderen kwamen vlak na lunchtijd het verzorgingshuis aan de Bezuidenhoutseweg binnen met sporttassen, voetballen, hoepels en pionnen. De bewoners reageerden enthousiast en gingen lachend met de kinderen mee om buiten te sporten. De bijzondere sportdag was georganiseerd door de gemeente Den Haag en SportVibes, die hiermee aandacht willen vragen voor de Stadsspelen. De gedachte van de Stadsspelen is immers dat heel Den Haag in beweging komt, of je nu 8 of 88 bent. Op 16 en 17 juni worden de Stadsspelen afgesloten met een groot sportief feest in en rondom Sportcampus Zuiderpark.

Voor zowel de leerlingen als de bewoners van Cato was het een heel geslaagde middag. “We zouden dit vaker moeten doen. De mensen hebben zo genoten”, aldus Faraday Royer van verzorgingshuis Cato.