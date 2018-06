Wethouder Joris Wijsmuller en literair tijdschrift Extaze in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan editie 26 van literair tijdschrift Extaze en aan vier jaar Joris Wijsmuller (foto) als wethouder van cultuur.

Hoe kijkt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij terug op zijn bijna afgelopen ambtsperiode als wethouder van cultuur? Onder zijn bewind veranderde Spuiforum in OCC en verloor Den Haag toneelgroep De Appel. Maar op zijn beleidsterrein kwam ook veel tot stand. Wijsmuller komt zelf de hoogte- en dieptepunten toelichten in de studio. Volgende week wordt zijn baan overgenomen door Robert van Asten van D66.

In de nieuwe editie van Extaze staan ‘Bijtende teksten’ centraal. Donderdag wordt de uitgave, gelardeerd met optredens, ten doop gehouden in de Houtrustkerk. In de studio komt de Haagse grondlegger van Extaze, Cor Gout, langs. Hij neemt Ellister van der Molen en Leonor Faber-Jonker mee. Met Gout bespreken we ook zijn nieuwe boek ‘Tien Muziekmomenten’.

Gewoontegetrouw in Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.