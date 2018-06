Wethouder Joris Wijsmuller en literair tijdschrift Extaze in Kunstlicht op Den Haag FM

Motorclub blaast protest bij hindoetempel Schilderswijk af

Het protest van de motorclub Kali Mata Hindustan zondag richting de Hindoetempel in de Schilderswijk gaat niet door. Dat meldt de motorclub. In een persverklaring laat de club weten dat de veiligheid van buurtbewoners niet gegarandeerd kon worden omdat er meer belangstelling was dan verwacht.

De Amersfoortse motorclub wilde de tocht organiseren om de hindoegemeenschap in Den Haag een hart onder de riem te steken. Van het gebedshuis zijn al twee keer de ruiten ingegooid. De motorclub gaf aan dat het om een vreedzame tocht ging. Na overleg met de politie is nu besloten komende zondag niet naar de tempel te rijden. Er hadden zich zo’n dertien honderd mensen aangemeld om mee te rijden. Dat was voor de club teveel.

De Partij van de Eenheid mailde burgemeester Pauline Krikke vrijdag om het protest in de Schilderswijk te verbieden. Volgens raadslid Arnoud van Doorn was “de kans groot dat deze demonstratie het karakter gaat krijgen van een anti-moslimbijeenkomst, met mogelijk ernstige verstoring van de openbare orde”.

Geen religieus protest

In de persverklaring hekelt president Ameeth Durgaram van de motorclub Kali Mata Hundstan de twee van Van Doorn. Durgaram zegt dat het niet ging om een religieus protest, maar dat ze willen opstaan voor slachtoffers “ongeacht religie, afkomst of huidskleur”.

Foto: Kalimatahindustan Mtc