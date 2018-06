Museum Escher niet naar voormalige ambassade VS: “Het verbaast me dat daar zo makkelijk een streep door wordt gezet”

Directeur Benno Tempel van het museum Escher is teleurgesteld dat zijn museum niet in de oude Amerikaanse ambassade kan. Dat liet hij donderdagmiddag weten aan mediapartner Radio West. De gemeente gaat de ambassade verkopen.

Er is sprake van geweest dat het Escher-museum, nu even verderop aan het Lange Voorhout gevestigd, naar het gebouw van de Amerikaanse vertegenwoordiging zou verhuizen. De ambassade is na de verhuizing van de Amerikanen naar hun nieuwe onderkomen in Wassenaar teruggegeven aan de gemeente.

Een definitief plan voor het gebouw is er nog niet, maar Escher komt er dus niet in. De gemeente wil het ambassadegebouw verkopen en hoopt er elf miljoen euro voor te krijgen. Tot ergernis van directeur Tempel. “We hebben hier anderhalf jaar aan gewerkt, samen met ambtenaren op verschillende afdelingen van het stadhuis, cultuur en economie, met tien man. En het verbaast me wel dat daar dan zo makkelijk een streep door wordt gezet.”

Foto: Barco Den Ouden