Sea Life viert visfeestje met vistaart

Een rode loper, ballonnen en diepgevroren vistaarten. Sea Life Scheveningen viert zondag haar vijfentwintigste verjaardag. “Er is taart. Alleen niet voor de bezoekers maar wel voor de dieren. Die heb wel het meeste recht op een feestje” zei directeur Boet Hensen tegen Den Haag FM.

“We hebben een zalige diepgevroren vistaarten gemaakt en die worden zondag en maandag aan de dieren in de aquaria gevoerd. Eigenlijk is het hun feestje natuurlijk.” Boet werkt al ruim vijftien jaar voor Sea Life, maar verveelt zich geen moment. “Als ik een beetje vanuit mijn stoel omhoog kijk dan zie ik de golven van de Noordzee. Dat is natuurlijk prachtig.”

Maar, het uitzicht is niet het enige wat Hensen mooi vindt aan het zee-aquarium op de Boulevard. Boet geniet met volle teugen van ‘vrolijke mensen en het werken met dieren.’ “Wij geven iedereen die bij ons binnenkomt wat mee waar ze iets van leren en waarvan ze zich een beetje bewust worden van de gevaren die de natuur eigenlijk door ons toedoen ondergaat.”

“Je geeft altijd iets mee”

De combinatie van een uitje en een leerzame ervaring zijn volgens Boet uniek. Kinderen die Sea Life bezoeken, krijgen bijvoorbeeld les over het gevaar van plastic afval dat in de zee wordt gedumpt. “Ze denken daarna wel drie keer na voordat ze een flesje zomaar weggooien. En dat is dus het leuke van Sea Life; dat je altijd iets meegeeft.”

Boet voelt zich als een vis in het water bij Sea Life. “Ik blijf hier zeker nog wel tot aan mijn pensioen werken.”

Luister hier naar het interview met Boet Hensen op Den Haag FM.