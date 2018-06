Tekort aan opvangplaatsen ‘bijthonden’

D66 maakt zich zorgen over het tekort aan opvangplaatsen voor hoog-risico honden bij de Haagse dierenopvang. Inmiddels is er een wachtlijst van maar liefst twintig honden.

“De opvang geeft aan dat er risico’s zijn dat eigenaren de honden in het wild loslaten”, zegt fractievoorzitter Hanneke van der Werf (foto). “Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden met ernstige bijtincidenten tot gevolg. Liever nu ingrijpen, dan wachten tot het misgaat”, aldus Van der Werf.

Op de wachtlijst staan verschillende Stafford-achtige honden. “Helaas is in omliggende gemeenten al gebleken dat deze honden bijtgevaarlijk zijn. We willen incidenten in Den Haag voorkomen. Daarom wil ik van het stadsbestuur weten welke mogelijkheden er zijn om de wachtlijst aan te pakken en de opvang van deze honden te waarborgen. De veiligheid van inwoners staat immers voorop.” Van de Werf wil ook weten of het college wel voldoende doet om het houden van Stafford-achtigen te ontmoedigen en of het stadsbestuur de toename van dit soort honden in de stad kan verklaren.