Telecomsector lanceert wereldwijd meld- en adviespunt cyberincidenten

Telecombedrijven gaan wereldwijd nauwer samenwerken bij het beveiligen van hun mobiele netwerken tegen cyberaanvallen en andere digitale dreigingen. Dat zijn de bedrijven overeengekomen tijdens de GSMA Mobile 360 conferentie in Den Haag. Het was de derde keer dat de conferentie, met deelnemers uit 26 landen, in onze stad werd gehouden.

Tijdens de internationale top van de telecomsector was digitale veiligheid van mobiele netwerken een van de grote onderwerpen. Telecombedrijven hebben met elkaar afgesproken gezamenlijk de veiligheid verder op te schroeven. Om datalekken, digitale inbraken en cyberaanvallen te voorkomen en om sneller te kunnen reageren bij incidenten, gaan zij informatie en kennis delen.

Wethouder Saskia Bruines is trots dat het besluit in Den Haag is genomen. “Wereldwijd gebruiken ruim vier miljard mensen en organisaties internet voor het delen van gegevens. Over thema’s als privacy, veiligheid en mensenrechten, is in de digitale wereld nog veel niet geregeld. Dit zijn maatschappelijk relevante onderwerpen en het is belangrijk dat hierover afspraken gemaakt worden. Den Haag geniet als stad van Vrede & Recht internationale bekendheid in zowel de cybersector als in de juridische. Het past dan ook bij Den Haag om op te treden als gastheer voor de conferentie.”

Foto: Mobile World Live