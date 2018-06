Bachata Passion: “27 uur in het vliegtuig voor een show in Ghana van 2,5 minuut”

Steffie van Kuppevelt en Gennory Marchena van Bachata Passion waren vrijdag te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. “Bachata is de perfecte combinatie van sensuele bewegingen, uitdagende voetenwerk, prachtige draaicombinaties, passie en muzikaliteit.”

Bachata is een van oorsprong Dominicaanse partnerdans, uitgevoerd over de gehele wereld. Er zijn geen strakke regels. In zijn algemeenheid varieert de dansstijl tussen snelle bachatas die los – met alleen de handen vast – gedanst worden, en romantische bachatas die dichter tegen elkaar aan worden gedanst met meer fysiek contact. Bij de Bachata Passion Dance Company kan je terecht voor wekelijkse lessen, workshops, bootcamps, shows en entertainment in Bachata. In Den Haag heeft Bachata Passion honderden cursisten en veertien docenten. Ook in de rest van het land worden lessen gegeven.

Steffie van Kuppevelt en Gennory Marchen treden bijna elk weekend op tijdens feesten in Nederland en het buitenland, vertelt Steffie van Kuppevelt. “Binnenkort gaan we naar Gran Canaria voor een optreden. En we hebben wel eens 27 uur in het vliegtuig gezet voor een show in Congo van 2,5 minuut.” In 2014 en 2015 wonnen de Hagenaars de Benelux Bachata Kampioenschappen en haalden ze een zevende plek in de World Bachata Masters. In 2016 eindigden teamleden Geno & Steffie op de vijfde plek bij de World Bachata Championships in Londen. Dit jaar won Bachata Passion de Dutch Bachata Championships.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Steffie van Kuppevelt en Gennory Marchena op Den Haag FM.