Ben Howard en Father John Misty in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Ben Howard en Father John Misty (foto).

Singer-songwriters heb je in soorten en maten. Ben Howard maakte pop, maar is meer richting de alternatieve sound opgeschoven op zijn nieuwe album. Ondertussen wisselt Father John Misty langzaamaan zijn folk-geluid in voor ironische country. Van beiden songwriters hoor je zondagavond verse tracks.

Meer nieuwe releases zijn er van Kanye West, Anne-Marie, Damien Rice, Lily Allen, EUT en twee tips voor het festival Happy Hunting Ground (Son Mieux en Convoi Exceptional). Verder komen er veel samenwerkingen voorbij: Gorillaz doet het met George Benson, Arjen Lubach met Awkward i, Chemical Brothers met Beth Orton en Selah Sue met jazzman Marcus Miller.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).