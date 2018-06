Toekomst van de radio in Mediamix op Den Haag FM

FOTOSERIE: Succesvolle eerste editie van muziekexpeditie A Night Out op Scheveningen

Enkele honderden mensen hebben zaterdagavond meegedaan aan de eerste editie van de muziekexpeditie A Night Out op Scheveningen.

In groepjes van ongeveer dertig mensen werden de bezoekers langs bijzondere plekken in de badplaats geleid. Op zes locaties werden korte optredens gegeven door bands en singer/songwriters.

Zo trad de groep Rubenson op in de keuken van het Kurhaus en gaf het duo Moyo een kort concert onder De Pier. Op een balkon van de Pathé-bioscoop speelde Vrou.ka. Verder waren er concerten in horecazaken door Suzy V, The Limiters en Valentina Rose.

Foto’s: Robert John Henderson

