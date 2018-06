Guusje Eijbers van Bedtimestories: “In elk ziekenhuis zouden wij willen voorlezen aan patiënten”

Guusje Eijbers was vrijdag te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. De bekende actrice zet zich tegenwoordig onder meer in voor de Stichting Bedtimestories.

Deze Haagse organisatie laat professionele acteurs voorlezen aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn in ziekenhuizen, wijkcentra, revalidatiecentra, verpleeghuizen en woonzorgcentra. Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van fondsen, bedrijven, particulieren en zorglocaties. Eijbers is de initiatiefnemer van Bedtimestories. Zij is onder meer bekend van de televisieseries ‘Medisch Centrum West’ en ‘A’dam – E.V.A.’ en heeft ook als theatermaker haar sporen verdiend.

“Ik was op een punt in mijn leven gekomen dat ik graag iets wilde doen voor de maatschappij, maar dan wel vanuit mijn vakgebied. Het leek me leuk om voor te lezen. Mijn eerste idee was dat om in een hotel te doen, maar dat kan wel leuk zijn maar ik vond dat er meer mogelijk moest zijn. Het leek me mooi om dat in ziekenhuizen te doen. Zo is dat ontstaan.” Acteurs van Bedtimestories lezen nu voor in ziekenhuizen door het hele land. “In elk ziekenhuis zouden wij willen voorlezen aan patiënten.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar het interview met Guusje Eijbers op Den Haag FM.