Nog één week wachten en dan vaart de ‘Den Haag FM Canal Pride’ uit

Nu de eerste Haagse Canal Pride niet doorgaat hebben Justin en Rogier van Den Haag FM besloten dan maar zelf de gracht op te gaan. Samen met Kim Waanders van D66, initiatiefnemer van de oorspronkelijke bonte botenparade, en rondvaartorganisatie De Ooievaart maken zij op zondag 10 juni een ‘LHBTIQ-tocht’ over de Haagse grachten.

De afgelopen weken veranderde de maandaguitzending van Haagse Ochtendradio in ‘Roze Maandag’. In die uitzendingen werd de organisatie van de eerste Den Haag FM Canal Pride gedaan. Elke week kreeg de boottocht meer vorm. De presentatie van de tocht is in handen van ‘The Dutch Diana Ross‘, beautyvlogger Kenrick Nicolaas verzorgt de visagie en DJ Black Fox draait de plaatjes.

In aanloop naar de Den Haag FM Canal Pride is het Gayweek op Den Haag FM. De hele week zal op radio en tv in het teken staan van de acceptatie van homo’s, lesbienne’s biseksuelen en transgenders. De eerste alternatieve begint zondag 10 juni om 14.00 uur bij de Ooievaart aan de Bierkade.