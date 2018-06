Stoomfestival op Scheveningen: “Ik vind het geluid zo mooi”

Stoomtreintjes, stoomauto’s, stoomfietsen, stoomtractors en stoomwalsen. Dit weekend zijn ze allemaal te bewonderen op Scheveningen. In de Tweede Haven is de eerste editie van het festival Stoom. “Ik vind het geluid zo mooi”, zegt een gefacineerde bezoeker.

Tijdens het gratis festival zijn ongeveer dertien grote stoommachines te zien. Ook leggen twee stoom zeesleepboten aan in de haven. Sommige stoommachines zijn helemaal zelf gebouwd. “Je begint met een stuk ijzer, je maakt er een vouwtje in en op ten duur krijg je van zelf wat”, zegt Pim Berkelaar die zijn eigen stoomtractor bouwde. Heel toepasselijk vernoemde hij zijn machine naar het dier dat een soortgelijk geluid maakt: Haan.

Welvaart

Veel bezoekers genieten van de authentieke apparaten, maar vinden het ook belangrijk dat ze er überhaupt nog zijn. “Het is een soort cultureel erfgoed, en dat moet behouden blijven”, zegt een bezoeker die met zijn kleinkinderen is gekomen. Het is precies de boodschap die de organisatie wilt uitdragen. “Er verdwijnen deze dagen nog steeds stoommachines, terwijl dit de aanjager is van de industriële revolutie. En dus eigenlijk de aanjager van onze welvaart”, aldus Olav Schaeffer namens het festival Stoom.