Toekomst van de radio in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed de toekomst van de radio.

In de komende twee afleveringen van Mediamix gaan we het hebben over de radio van de toekomst. Volgende week praten we met Lars Schotanus van De Radiofabriek. Enkele Hilversumse mediabedrijven, waaronder De Radiofabriek starten ‘The Radio Project’. Dit is een uniek project waarbij een groep van 8 tot 10 jongeren de opdracht krijgt om binnen een half jaar te gaan bouwen aan het radiostation van de toekomst.

Maar eerst gaan we zondag 3 juni luisteren naar de column van Paul Winnubst. Paul is mediadeskundige en in zijn column gaat hij het hebben over de toekomst van de radio. Na afloop van zijn column gaan we in gesprek met Paul. Als je vragen hebt voor Paul, mail die dan naar info@mediamixonline.nl.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.