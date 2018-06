Eerste Buurtcamping van het seizoen is in Spoorwijk

300 dieren verhuisd naar nieuwe onderkomen Het Knagertje

Dierenopvang Het Knagertje verhuisde gedurende het weekend alle dieren van hun oude pand in Moerwijk naar hun nieuwe onderkomen in de Stieltjesstraat. Niet alleen de dieren genieten van meer ruimte in het nieuwe pand in Laak. “Nu kunnen we tenminste onze kont weer keren als vrijwilligers”, vertelde Geertje Kranen van Het Knagertje op Den Haag FM.

De dierenopvang moest verhuizen omdat het over de jaren heen te groot groeide voor hun beschikbare ruimte. “We hadden 96 vierkante meter ter beschikking. Nu hebben we 280 vierkante meter met vaste kooien en een plek waar mijn vrijwilligers kunnen zitten.” Tijdens de verhuizing werd er van alles aan gedaan om het zo min mogelijk stress voor de knaagdieren opleverde. “We hebben maar vier tot zes dieren per keer vervoerd en de nieuwe hokken waren leuk ingericht zodat ze zich al snel thuis voelden.” Uiteindelijk heeft maar een konijn het niet gered, maar volgens Geertje was het dier al een tijdje ernstig ziek.

Maandag pakte Het Knagertje de werkzaamheden weer op. “Vandaag is al weer een konijn in een nieuw huis geplaatst en vanavond komt er nog iemand kijken om een konijn te adopteren.” Op vrijdag 29 juni wordt een feestelijke open dag georganiseerd voor belangstellenden om een kijkje te kunnen nemen in het nieuwe pand.

Luister hier naar het interview met Geertje Kranen op Den Haag FM.