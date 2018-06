ADO-verdediger Ebuehi in definitieve selectie Nigeria

Haags ontwerpbureau uitgeroepen tot European Agency of the Year 2018

ADO Den Haag-speler Tyronne Ebuehi is mag met Nigeria mee naar het WK in Rusland. Hij heeft zondag van de bondscoach te horen gekregen dat hij bij de definitieve selectie zit.

Naast Ebuehi zit ook oud-ADO-speler Kenneth Omeruo bij de definitieve selectie van Nigeria. De uitverkiezing van Ebuehi betekent een financiële meevaller voor ADO Den Haag. De Haagse club ontvangt 8.000 dollar per dag. De teller gaat enkele weken voor aanvang van het toernooi al lopen. Omgerekend ontvangt ADO rond de 200.000 euro. Mocht Nigeria de poulefase doorkomen, loopt dit bedrag op.

Ebuehi is tweede speler in de historie van ADO die naar het WK gaat. In 1934 mocht de twintigjarige verdediger Mauk Weber zich melden bij toenmalig Bondscoach Bob Glendenning.

Foto: Richard Mulder