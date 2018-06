Den Haag zet in op meer vuurwerkvrije zones

In Den Haag komen bij de jaarwisseling meer vuurwerkvrije zones. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke geschreven aan de gemeenteraad. Het afgelopen jaar konden buurten zelf bij de gemeente aangeven dat hun buurt vuurwerkvrij zou worden.

Dit ‘bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt’ is grotendeels succesvol verlopen, zo blijkt uit de evaluatie. “We willen de jaarwisseling steeds meer teruggeven aan de stad”, aldus Krikke. “Dit initiatief past daarbij. Nu het overgrote deel van de bewoners die mee hebben gedaan positief is, wil ik het experiment komend jaar verder uitbreiden.”

De pilot hield in dat bewoners met elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken in hun straat of rondom een pleintje, speeltuin of park. Slechts in een enkele buurt werd toch fors vuurwerk afgestoken.

Geen incidenten

In de 23 door de gemeente aangewezen vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en kinderboerderijen hebben geen incidenten plaatsgevonden.