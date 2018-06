Eerste Buurtcamping van het seizoen is in Spoorwijk

Dit jaar trappen bewoners van Spoorwijk landelijk af met de eerste Buurtcamping van het seizoen. De Buurtcamping Spoorwijk staat vanaf 22 juni drie dagen lang op het Don Bosco terrein in Rijswijk. “Voor het hele weekend hebben goed weer in Den Haag en Rijswijk besteld”, vertelde campingbeheerder Marjan Wesselingh op Den Haag FM.

Alle mensen uit de buurt zijn welkom om hun tent op de bouwen in het park. “Het is heerlijk om er een weekendje tussenuit te kunt zonder ver van huis te moeten.” De organisatie heeft ook aan de minder ervaren kampeerders gedacht. “Als je zelf geen tent hebt, kun je dat aangeven en dan kijken wij of we er eentje kunnen regelen.” Omdat de wijk niet in het bezit is van een park dat geschikt is voor een buurtcamping wordt er gebruik gemaakt van het Don Bosco terrein in Rijswijk.

Alleen de omwonenden Rijswijkers en alle Spoorwijkers mogen blijven slapen. “Ook al kun je niet blijven slapen, iedereen is welkom om gezellig te buurten overdag.” Er zijn 45 standplaatsen beschikbaar die te reserveren zijn op de website van de Buurtcamping. De ingang van de van de camping grenst direct aan de wijk en zal aan de Sinjeur Semeynsweg in Den Haag zijn.

Luister hier naar het interview met Marjan Wesselingh op Den Haag FM.