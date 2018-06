Haags ontwerpbureau uitgeroepen tot European Agency of the Year 2018

Het Haagse ontwerpbureau Vruchtvlees is in Oslo door de European Design Awards uitgeroepen tot European Agency of the Year 2018. Een bijzondere onderscheiding want het is de eerste keer dat een digitaal bureau de prijs in de wacht sleept. Rindor Golverdingen van Vruchtvlees noemt het maandagochtend dan ook onwerkelijk.

“We zijn supertrots dat wij het spits mogen afbijten en als eerste digitale bureau ons op zo’n manier kunnen onderscheiden”, vertelt Golverdingen in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Dat is ook wel echt wat we doen: het digitale combineren met het creatieve en het design. Als dat erkent wordt is dat heel fijn en een pluim voor al het harde werken.” De vakjury wordt gevormd door ervaren designjournalisten en critici vanuit heel Europa en roemt de Haagse designers in het juryrapport. “Vruchtvlees bewijst dat ze klaar zijn voor mooi en groots digital design werk. Dit hebben ze de afgelopen jaren keer op keer aan de jury bewezen. Met hun sterke profiel op het digitale vlak, wisten zij de toppositie voor 2018 te veroveren.”

Vruchtvlees ging er niet alleen vandoor met de bijzondere titel, maar mocht ook een gouden en bronzen award voor de identiteit van Theater Rotterdam en een zilveren award voor HvanA mee naar huis nemen. “Zo’n prijs zet je echt op een internationaal podium. Heel Europa ziet dit en dat kan nog wel een staartje krijgen”, aldus Golverdingen.

