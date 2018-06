Het nieuwe Haagse zomerbiertje is gemaakt van komkommer en citroenbasilicum

De Haagse bierbrouwer Eiber is een samenwerking aangegaan met Urban Farmers om een wel heel bijzonder zomerbiertje van eigen bodem te ontwikkelen, met als hoofdingrediënten: komkommer en citroen-basilicum. Ze noemden het speciaalbiertje Kombi, met de K van ‘komkommer’.

“We vinden het altijd leuk om met andere Haagse ondernemers lokale samenwerkingen aan te gaan en wilden al langer samen met Urban Farmers iets moois maken”, vertelt bierbrouwer Jasper van den Burg trots. “Met het Kombi biertje hebben we nu samen echt een mooi fris zomerbiertje op de markt gebracht.” Behalve fris, is het speciaalbiertje ook duurzaam: Eiber gebruikt met name komkommers die Urban Farmers lastig verkocht krijgt en anders over zouden blijven.

Van den Burg gebruikt voor 100 liter bier maar liefst 25 kilo komkommer en 2,5 kilo citroen-basilicum. Het eerste ‘gezonde’ biertje?