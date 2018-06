Eerste Buurtcamping van het seizoen is in Spoorwijk

Vijftienjarige jongen raakt gewond bij steekpartij

Bij een steekpartij op het Helena van Doeverenplantsoen is maandagmiddag één gewonde gevallen. Dat meldt de politie.

De vijftienjarige jongen uit Den Haag is volgens een woordvoerder behandeld in een ambulance. Er was na de steekpartij ook een traumahelikopter opgeroepen om ambulancebroeders te assisteren.

Er is een 24-jarige verdachte uit Den Haag aangehouden, zegt de politie. Aanleiding van het incident is een uit de hand gelopen ruzie tussen twee personen. Het is nog onduidelijk wat de relatie is tussen de twee.