Campagne voor diversiteit in de sport: “Jezelf kunnen zijn, dat wil toch iedereen!”

Als een van zijn laatste officiële daden als wethouder van Sport heeft Rabin Baldewsingh (foto) dinsdag een campagne gelanceerd voor diversiteit in de sport: “Jezelf kunnen zijn, dat wil toch iedereen!”

“In Den Haag willen we dat sport voor iedere inwoner van de stad even toegankelijk is”, zegt Baldewsingh die donderdag afscheid neemt als wethouder. “Het maakt daarbij niet uit wat je achtergrond is, waar je woont, hoeveel geld je hebt, hoe je eruit ziet óf wat je seksuele voorkeur is. Toch is dat zeker niet voor iedereen en overal het geval. De daarvoor noodzakelijke, veilige omgeving ontstaat niet vanzelf.”

Baldewsingh roep Haagse sportvereniging op om mee te werken aan het creëren van zo’n veilige omgeving. “Geen strijd wordt gewonnen in je eentje. Je moet je gesteund voelen door je omgeving, je vrienden, je familie en je collega’s. Sport hoort wat mij betreft óók in dat rijtje thuis.”

Coming Out Day

Komende week start de Haagse campagne ‘Jezelf kunnen zijn, dat wil toch iedereen!’ tijdens de Stadsspelen op Sportpark Stokroosveld. Daar zal dan symbolisch de regenboogvlag worden gehesen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat bij alle Haagse sportclubs op 11 oktober, tijdens de landelijke Coming Out Day. de regenboogvlag zal wapperen.