FOTOSERIE: Eerste cruiseschip aangemeerd in haven van Scheveningen

Dinsdagavond meerde voor het eerst een cruiseschip aan in de haven van Scheveningen. De MS Berlin is een Duits cruiseschip van rederij FTI Cruises GmbH. Het is 139 meter lang en 17,5 meter breed en kan naast een bemanning van 180 personen 412 passagiers vervoeren.

“De komst van dit soort kleinere cruiseschepen is goed voor het toerisme en de werkgelegenheid in de stad”, zegt wethouder Karsten Klein (foto) van Stedelijke Economie. “Bemanning en passagiers zorgen voor extra bestedingen en de schepen trekken bezoekers naar de haven. Daarnaast versterkt het aantrekken van dergelijke schepen het imago van Den Haag als stad aan zee en zet het Den Haag op de kaart bij een nieuw internationaal publiek.” Klein neemt donderdag afscheid als wethouder.

The Hague Marketing Bureau voert al enkele jaren campagne om kleine cruiseschepen naar Den Haag te laten komen en is blij met dit eerste resultaat. Voor de aankomst werd een feestelijke ontvangst georganiseerd op het Adriaan Maasplein. The Hague Marketing Bureau bood de passagiers vervolgens vervoer aan naar enkele Haagse attracties.

Foto’s: Dennis Simonis

