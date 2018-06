Groep de Mos wil oplossing stinkend parkeerterrein Leyweg

Groep de Mos in de gemeenteraad wil dat er snel een oplossing komt voor een “stinkend parkeerterrein” aan de Leyweg. “Op dit vervuilde parkeerterrein vieren alleen de ratten een feestje”, zegt gemeenteraadslid René Oudshoorn (foto).

Bewoners van een wooncomplex naast het parkeerterrein, op de hoek van de Hengelolaan en de Leyweg, leven volgens Oudshoorn al jaren met de overlast. “De stinkende troep doet aan een vuilnisbelt denken, waar de ratten vrij spel hebben. Het parkeerterrein ligt bezaaid met zwerfafval, rottende etensresten, vuilniszakken en restanten van drugsgebruik en is een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid van de bewoners.”

Volgens Groep de Mos weigeren de gemeente en het handhavingsteam tot op heden om iets aan de problemen te doen. “En de eigenaar van de aangrenzende winkelpanden wijst naar de huurders, oftewel de winkeliers met hun vuilcontainers op het parkeerterrein.”

Voortouw

René Oudshoorn eist dat de gemeente nu snel ingrijpt. Hij heeft het stadsbestuur met schriftelijke vragen tot actie gemaand. “Het is te gek voor woorden dat bewoners naast deze stinkende bende moeten leven. Wij willen dat dit zo snel mogelijk opgelost gaat worden. Al in 2014 stelde Groep de Mos schriftelijke vragen over de verloedering van het parkeerterrein en het stadsbestuur beloofde toen om haar verantwoordelijkheid te zullen oppakken. Tot op heden is er nog niets gebeurd en alle betrokkenen wijzen naar elkaar. Ik eis van het stadsbestuur dat zij nu zo snel mogelijk het voortouw neemt om een structurele oplossing te vinden voor deze vuilnisbelt.”