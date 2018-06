Negen jaar cel voor poging moord op jonge vrouw in Rozenburgstraat

Justitie eist elf jaar cel voor doodsteken marktkoopman Olaf

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een vrouw uit Den Haag die haar echtgenoot, marktkoopman Olaf Muller, heeft doodgestoken elf jaar de cel in gaat. De aanklaagster gaat uit van voorbedachten rade en dus van moord, zo bleek voor de rechtbank in Den Haag.

Verdachte, Marianne H. (60), heeft bekend dat ze haar man in hun woning heeft neergestoken met een mes. Ze deed dat eind november vorig jaar, volgens haar na een lange periode van mishandelingen. Dat gebeurde als hij dronken was en dat was hij vaak. Dan sloeg hij om als een blad aan de boom en werd hij onvoorspelbaar en agressief, zo verklaarde H. Ook getuigen spraken van een kwade dronk.

Overdag op de Haagse markt, waar het stel een sieradenkraam dreef, gedroeg hij zich goed. Maar eenmaal weg van de werkplek ging het steeds vaker mis, zei H. dinsdag. De aanklaagster verweet haar voor eigen rechter te hebben gespeeld.

Foto: Omroep West