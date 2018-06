Negen jaar cel voor poging moord op jonge vrouw in Rozenburgstraat

De rechtbank Den Haag heeft vandaag vier mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen uiteenlopend van vijf tot negen jaar voor betrokkenheid bij een schietincident in de Rozenburgstraat in de zomer van 2016. Daarbij werd een jonge vrouw door haar bovenbeen geschoten en raakte haar moeder gewond aan haar hand.

De mannen handelden in opdracht van de ex-verloofde van de jonge vrouw. Hij wilde haar bang maken door op haar te laten schieten, en vroeg een van de vier mannen dit voor hem te regelen tegen betaling van 15.000 euro.

De man die de opdracht aannam, heeft vervolgens de andere drie mannen erbij gehaald. Samen hebben zij wekenlang een plan voorbereid. Uiteindelijk hebben zij de jonge vrouw om 01:00 uur ’s nachts opgewacht bij haar huis, waarna een van de mannen twee keer op haar heeft geschoten. De moeder raakte daarbij gewond (schampschot) door een kogel die voor haar dochter was bestemd.

Dodelijke afloop

De rechtbank veroordeelt de mannen voor poging tot moord. Hoewel het plan niet was om de jonge vrouw te doden, was er door de manier waarop zij het plan hebben uitgevoerd wel een grote kans op een dodelijke afloop. Daarbij speelt mee dat de man die de schoten heeft gelost, nooit eerder had geschoten. De mannen hebben de kans op overlijden voor lief genomen. Dat rekent de rechtbank hun zwaar aan, net als het feit dat het incident op straat midden in een woonwijk heeft plaatsgevonden.

De man die de schoten heeft gelost krijgt de zwaarste straf: negen jaar gevangenisstraf. De aanvankelijke opdrachtnemer krijgt acht jaar, de twee anderen krijgen vijf jaar voor hun betrokkenheid.