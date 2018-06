Welzijn in de Wijk: Dromen Denken Doen Award

Nieuwe rechters in ‘minder Marokkanen-zaak’ tegen Wilders

Het gerechtshof in Den Haag heeft drie nieuwe rechters aangewezen voor de verdere behandeling in het hoger beroep van de strafzaak tegen Geert Wilders. De vorige raadsheren werden in mei door Wilders gewraakt. De rechters hadden volgens hem de schijn van partijdigheid gewekt, wat door de wrakingskamer werd erkend.

De behandeling van de zaak loopt zeker een half jaar vertraging op. De drie nieuwe rechters – E. van Veen en A. van Waesberghe en J. Reinking – moeten zich eerst inlezen in het dossier. Bovendien is het een grote zaak die moet worden ingepast in het schema van het hof.

Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep. De PVV-voorman liet in maart 2014 in een café aan het Plein zijn aanhangers op televisie roepen dat ze “minder Marokkanen” wilden.