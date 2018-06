Pegida mag geen varkens roosteren voor As Soennah-moskee

Burgemeester Krikke geeft toestemming aan anti-islambeweging Pegida om vrijdag te demonstreren op de Koekamp. Pegida had aanvankelijk het plan om voor de As Soennah-moskee aan de Fruitweg een demonstratie in de vorm van een barbecue met varkensvlees te houden. “Demonstreren is een grondrecht dat we in Den Haag hoog achten”, zei burgemeester Krikke. “Pegida wilde demonstreren voor de deur van de As Soennah-moskee. Dat sta ik niet toe.”

Krikke heeft de demonstratie verplaatst naar een ‘open plek’ om confrontaties tussen demonstranten en het publiek te voorkomen. “Het waarborgen van de veiligheid – ten tijde van het drukke vrijdagavondgebed, op die plek in een woonwijk – van zowel wijkbewoners, moskeebezoekers als demonstranten en eventuele tegendemonstranten vraagt een enorme politie-inzet. En zelfs bij deze politie-inzet is het onmogelijk uit te sluiten dat nietsvermoedende passanten en kinderen in schermutselingen tussen voor- en tegenstanders terecht komen. Die vermenging van publieksstromen kan de situatie onbeheersbaar maken.”

Pegida houdt deze week op verschillende plaatsen barbecues als protest tegen de islamisering van Nederland. De rechter legde aanvoerder en voorman van Pegida Edwin Wagensveld maandag een verbod op demonstratie voor de Utrechtse Ulu-moskee op. Volgens de rechter was het risico op wanordelijkheden te groot.