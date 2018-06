PvdA wil meer aandacht nodig voor kinderen van ouders met ziekte, verslaving of beperking

De PvdA in de gemeenteraad wil dat de gemeente meer aandacht geeft aan kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking.

Een kwart van de kinderen groeit op met een vader of moeder met een ziekte, verslaving of beperking, blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman​. Gemeenteraadslid Janneke Holman (foto) vraagt zich af of deze kinderen in Den Haag wel genoeg aandacht krijgen. “Vaak gaat de aandacht uit naar de ouder met problemen en wordt het kind vergeten. Daardoor gaat het minder lekker op school, worden ze stiller of zonderen zich af omdat ze thuis gebukt gaan onder een zware last,” aldus Holman.

De Kinderombudsman roept gemeenten op om in actie te komen. “Vaak weten huisartsen, leraren en zorg- en hulpverleners van ouders niet welke hulp de gemeente allemaal tot zijn beschikking heeft voor kinderen in zo’n situatie”, zegt Holman. “Dat een kind niet schreeuwt om hulp betekent niet dat hij of zij het niet nodig heeft. Ook in Den Haag kunnen we de hulp nog flink verbeteren, want ieder kind verdient het om fijn te kunnen opgroeien en gewoon kind te kunnen zijn.” De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de kwestie.