Regenbestendig en 60.000 kilo: vijf weetjes over de zandsculpturen op het Lange Voorhout

Zand is niet alleen onderdeel van het strand, je kunt er ook mooie dingen van maken. Zo is het Lange Voorhout dit jaar het toneel van het WK Zandsculpturen bouwen. Voor wie zich afvraagt of deze kunstwerken tegen ons regenklimaat kunnen en bij het eerste zuchtje wind omvallen, stellen wij de meest prangende vragen aan een zandsculptuur bouwer Maxim Gazendam.

Volgens Gazendam is de meest voorkomende vraag of het kunstwerk tegen regen kan. ‘Nou en of kan een zandsculptuur tegen regen. Zand is net een soort spons. Als het regent neemt het water op en als het droog is dan verdampt het of draineert het naar de bodem toe.’

Het WK Zandsculpturen is onderdeel van het evenement Feest aan Zee, ter ere van het 200-jarig bestaan van Scheveningen. De bouwers, afkomstig uit acht verschillende landen, hebben tot 12 juni de tijd om te werken aan hun kunstwerk. Daarna wordt bekend wie het WK wint. Gazendam mag niet meestrijden om de eer, omdat Nederland het gastland is.