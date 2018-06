Roze-wethouder Bert van Alphen: “Heel belangrijk te blijven werken aan emancipatie”

In aanloop naar de eerste ‘Den Haag FM Canal Pride’ is het deze hele week Gayweek op Den Haag FM. Iedere dag zullen de uitzendingen van Haagse Ochtendradio(07.00 tot 10.00 uur) en Hou je Haags!(15.00 tot 18.00 uur) in het teken staan van de acceptatie van homo’s, lesbienne’s biseksuelen en transgenders.

Dinsdagochtend spraken Justin en Rogier met de nieuwe wethouder Bert van Alphen(GroenLinks). Hij heeft onder andere de emancipatie van de LHBT-gemeenschap in zijn portefeuille. “We gaan de komende periode gebruiken om te kijken of zo’n boottocht niet structureel kan plaatsvinden”, zegt Van Alphen. “Het is erg belangrijk dat we aandacht blijven besteden aan de emancipatie.” De organisatie van het ‘The Hague Rainbow Festival’ was van plan de eerste Haagse Canal Pride te organiseren. Omdat de toegezegde subsidie van de gemeente uitbleef besloten ze de stekker uit het evenement te trekken, de rest van het festival op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni gaat wel gewoon door.

Uit protest besloten Justin en Rogier van Haagse Ochtendradio dan maar zelf de tocht te organiseren, samen met initiatiefnemer Kim Waanders van D66. De eerste Den Haag FM Canal Pride begint zondag 10 juni om 14.00 uur bij de Ooievaart aan de Bierkade. Rond 16.00 uur is de boot terug en zal de tocht feestelijk worden afgesloten door burgemeester Pauline Krikke. Verdere gasten zijn The Dutch Diana Ross, DJ Blackfox, en bestuursleden van belangenorganisatie COC Haaglanden.

