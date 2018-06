PvdA wil meer aandacht nodig voor kinderen van ouders met ziekte, verslaving of beperking

Slapende bestuurster rijdt tegen stilstaande auto’s Meppelweg

Een bestuurster is dinsdagmiddag op de Meppelweg tegen twee stilstaande auto’s gebotst. Regio 15 meldt dat de automobiliste in slaap is gevallen, waarna ze tegen twee auto’s reed.

De vrouw is na het ongeluk door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.