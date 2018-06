Pegida mag geen varkens roosteren voor As Soennah-moskee

Stadsspelen Den Haag komend weekend in Segbroek en Leidschenveen-Ypenburg

De derde editie van de Stadsspelen Den Haag is in volle gang. Komend weekend zijn de stadsdelen Segbroek en Leidschenveen-Ypenburg aan de beurt.

De Stadsspelen zijn vooral bedoeld om Hagenaars op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met allerlei sporten. Je kan dus van alles uitproberen. Ontdek je tijdens de Stadsspelen een leuke sport? Kijk dan op Heeldenhaagsport.nl voor adressen, acties en aanbiedingen van Haagse sportaanbieders.

Komende zaterdag 9 juni zijn de Stadsspelen in stadsdeel Segbroek, van 12.00 tot 17.00 uur ben je welkom op het Stokroosveld. Een dag later kan je sporten in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, van 12.00 tot 18.00 uur bij het Böttgerwater.

wwww.stadsspelendenhaag.nl