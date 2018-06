Nieuwe rechters in ‘minder Marokkanen-zaak’ tegen Wilders

Welzijn in de Wijk: Dromen Denken Doen Award

Meer in

Den Haag FM besteedt in het radioprogramma Haagse Ochtendradio regelmatig aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Merijn Kamphuis, coördinator bij de Dromen Denken Doen Award.

“Bewoners dragen problemen in de wijk aan en vervolgens gaan ondernemers op zoek naar een businessplan”, aldus Kamphuis tegen Den Haag FM. “Het bestaat uit drie fases. Inmiddels zitten we in de tweede fase, denken.” Van alle inzendingen zijn er vijf geselecteerd. Die mogen hun ideeën presenteren, een jury bepaald welke drie ideeën naar de finale mogen. De winnaar krijgt de Dromen Denken Doen Award en mag het plan uitvoeren.

De plannen worden dinsdag 19 juni officieel gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Merijn Kamphuis op Den Haag FM.