WINACTIE: Vrijkaarten voor dancefestival Den Haag Outdoor

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Den Haag Outdoor, het leukste dancefestival van onze stad op zaterdag op 18 augustus in het Zuiderpark.

Het Zuiderpark wordt omgetoverd tot een echt festivalparadijs met vijf hele lekkere stages, een food-area waar je bij elke foodtruck je vingers kan aflikken en heerlijke plekjes om lekker te chillen met je vrienden. En natuurlijk niet te vergeten: Keihard feesten op de muziek van meer dan vijftig geweldige artiesten! La Fuente, Michel de Hey, Luciën Foort, De Kraaien, John Medley, Remy, Dyna, F1rstman, Billy the Kit en Marc van Dale, ze zijn er allemaal bij op 18 augustus. Zelfs Dries Roelvink feest mee!

Wil jij gratis twee kaarten winnen voor Den Haag Outdoor op zaterdag 18 augustus in het Zuiderpark? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen elke dag live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

