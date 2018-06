“Bij zwemvereniging Plons is homo zijn regel in plaats van uitzondering”

In aanloop naar de eerste ‘Den Haag FM Canal Pride’ is het deze hele week Gayweek op Den Haag FM. Iedere dag staat de uitzending van Haagse Ochtendradio (07.00 tot 10.00 uur) in het teken van de acceptatie van homo’s, lesbienne’s biseksuelen en transgenders.

Woensdagochtend was Frank Venema te gast in de studio bij Justin en Rogier. Venema is voorzitter van Plons, de oudste homozwemvereniging van Nederland. “We zijn eigenlijk gewoon een hele gewone zwemvereniging”, zegt Venema. “Alleen is bij ons zo’n tachtig procent homoseksueel. Normaal ben je als homo de uitzondering, die paar uur in de week dat we zwemmen zijn we met gelijkgestemden.”

De eerste Den Haag FM Canal Pride begint zondag 10 juni om 14.00 uur bij de Ooievaart aan de Bierkade. Rond 16.00 uur is de boot terug en zal de tocht feestelijk worden afgesloten door burgemeester Pauline Krikke. Verdere gasten zijn The Dutch Diana Ross, DJ Blackfox, en bestuursleden van belangenorganisatie COC Haaglanden.

Luister hier naar het interview met Frank Venema op Den Haag FM.