Café Party Time verwoest door brand

In café Party Time aan de Jan van der Heijdenstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Het vuur werd rond 4.30 uur ontdekt.

Zes appartementen boven het café zijn uit voorzorg ontruimd. Enkele bewoners zijn tijdelijk opgevangen. Er is niemand gewond geraakt.

De brand was rond 5.30 uur geblust. De schade aan het café is aanzienlijk. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht.

Foto: Mariët Overdiep