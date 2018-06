GGD Haaglanden: “Geen toename van schurft bij Haagse studenten”

Volgens een arts van GGD Haaglanden is er in Den Haag helemaal geen toename van schurftinfecties onder studenten. Verschillende nieuwssites melden woensdag dat dit in Groningen, Utrecht, Leiden en Den Haag het geval is. “We zien geen aanleiding om een toename van schurft onder studenten in Den Haag te concluderen”, vertelde GGD Haaglanden tegen Den Haag FM.

In de studentenwereld van Den Haag lijkt het ook helemaal niet een probleem te zijn. “Ik heb vier jaar in een grote studentenflat bij de Haagse Hogeschool gewoond en nooit over schurft gehoord bij ons”, vertelde een Haagse student. “Ik ken wel mensen die het hebben gehad, maar die wonen allemaal niet in Den Haag.” Ook Randy Heuschen vindt het een vreemd verhaal. “Als voorzitter van een studentenvereniging hoor je heel veel verhalen, maar niks over schurft.”

De GGD adviseert ieder week het beddengoed te vervangen om infecties te voorkomen. “Ik doe dat ook echt iedere week. Dat is er bij mij van huis uit in geramd,” zegt Randy. Niet alle huishoudens zijn zo schoon als de zijne. “Ik kom ook wel eens over de vloer in studentenhuizen waar ik het niet gek zou vinden als er schurft uitbreekt.”

Luister hier naar het interview met Randy Heuschen op Den Haag FM.