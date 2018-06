Groenteboer viert verjaardag samen met Scheveningse Markt

De Scheveningse Markt op de Stevinstraat bestaat 50 jaar. Organisator van de viering en groenteboer Jan Brand is onlosmakelijk verbonden met de markt: “We zijn zelfs even oud, want ik ben vandaag ook 50 geworden”, vertelde Jan op Den Haag FM.

De gelijkenis met de markt en haar uitbaters houdt daar niet bij op. “Er zijn woensdag met mij nog drie andere mensen in de straat jarig.” De vierde generatie van groenteboeren is in de wieg gelegd voor de markt. “Toen mijn vader op de eerste marktdag op Scheveningen mocht staan werd hij al gelijk weggeroepen want ik werd geboren.” Ook Jan heeft zijn opvolger al gevonden in zijn neef. “Zo blijft het toch mooi in de familie.”

De hele maand juni viert de markt iedere donderdag haar verjaardag met attracties voor de kinderen en evenementen om de vaste en nieuwe klanten in het zonnetje te zetten. “Pierre Wind komt donderdag zelfs de verjaardagsmaand inluiden. Dan krijgt een willekeurige marktbezoeker een kruiwagen en die mag hij of zij vullen met gratis spullen van de verschillende kramen.”

Luister hier naar het interview met Jan Brand op Den Haag FM.