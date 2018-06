Heleen van Royen in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met schrijfster Heleen van Royen. Precies op de dag dat de krant uitkomt, verschijnt ook haar nieuwe boek ‘Sexdagboek’. Straatnieuws spreekt met haar over taboes en schaamte. “Ik wilde dat het een boek zou worden waar vrouwen echt iets aan hebben. Dat ze hun eigen seksleven evalueren en durven aan te geven dat ze misschien iets anders willen.”

Verder in de krant aandacht voor de Woodstock, het ‘bejaardenhuis’ voor oudere druggebruikers dat tien jaar bestaat. Schrijfster Ineke Bosman vertelt over haar laatste mooie moment met Chuck Deely, over wie zij een boek heeft gemaakt. Zangeres Shary-An, bekend van ‘The Voice of Holland’, vertelt over haar mentale dipje. En de Haagse Caroline werd een boeddhistische non in Myanmar.

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is vanaf donderdag te koop.