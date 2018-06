Lange rijen voor ‘warreme wogs’ in ADO-stadion verleden tijd door betaalkaart

Vanaf het komende seizoen kunnen onze stadionbezoekers hun consumpties in het hele stadion met de ADO Den Haag Betaalkaart afrekenen. “Groot voordeel is dat hiermee de rijen bij de cateringpunten kleiner worden en afrekenen sneller en eenvoudiger wordt”, schrijft de club op haar website.

Seizoenkaarthouders én sponsoren die verlengd hebben en dus ook volgend seizoen de club steunen, ontvangen van ADO Den Haag een “leuk introductietegoed” waarmee ze consumpties kunnen kopen. De kaart wordt rond medio juli thuis bezorgd. Fans en zakelijke klanten die de thuiswedstrijden van ADO incidenteel bezoeken kunnen de betaalkaart gratis ophalen bij de servicepunten in het stadion.

“Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van veel fans en sponsoren in vervulling en komt er een eind aan de horecamunten”, schrijft de club. “De betaalkaart kan eenvoudig online opgewaardeerd worden of via een contante betaling of pintransactie in het stadion.” Het saldo is geldig tot twaalf maanden na de laatste betaling of opwaardering.

Foto: ADO Den Haag