Museon komt met grote expositie over ruimtereizen

In oktober start in het Museon de expositie ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’.

“Mensen willen alles verkennen en steeds verder reizen”, zegt woordvoerder Rob de Winter van het Museon. “Nu we overal op aarde zijn geweest, willen we de ruimte in.” De expositie ‘Reizen in de Ruimte’ dompelt de bezoekers onder in de wereld van ruimtevaart en wetenschap. “Een wereld waarin je kunt ontdekken welke actuele technieken en thema’s een rol spelen in het verwezenlijken van onze droom: zelf verder leven buiten de aarde.”

Bezoekers aan de expositie wordt een vraag voorgelegd. “Een intens mooie en spannende, maar levensgevaarlijke reis naar een nieuwe, onontdekte planeet maken? Of toch liever veilig thuis blijven? Waar kies je voor?” ‘Reizen in de Ruimte’ is een interactieve tentoonstelling. Zo kan je een portretfoto maken in een reistijdmachine naar de nieuwe aarde waarin je automatisch verouderd op de foto.

Nieuwe inzichten en ideeën

“Bezoekers kunnen ook spelen met de veranderde zwaartekracht en levensomstandigheden op onze nieuwe thuisplaneet”, zegt De Winter. “Je krijgt nieuwe inzichten en doet ideeën en ontdekkingen op over reizen in de ruimte. Hoe overleef je op een andere planeet, een nieuwe aarde?” ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’ is vanaf oktober te zien tot en met augustus 2019.

Foto: Patrick Rasenberg (Flickr)