Orkestbak Koninklijke Schouwburg onder water

De orkestbak van de Koninklijke Schouwburg wordt volgende week onder water gezet. De stunt maakt deel uit van de voorstelling ‘Ondine’ van Het Nationale Theater waarvoor ook een heus strandpaviljoen wordt opgebouwd in het theater. In de orkestbak komt maar liefst 12.000 liter water.

‘Ondine’ vertelt het verhaal van een waternimf die opgroeit in een mythisch bos. Ze wast haar haren in de waterval, ze zwemt tussen de vissen en andere waterdieren. Als ze verliefd wordt op ridder Hans, neemt hij haar mee naar het hof. Maar daar weet Ondine zich slecht staande te houden. De voorstelling is te zien van 19 juni tot en met 7 juli. De afgelopen weken dook Ondine al meerdere keren op in Den Haag (zie video’s).

Rondom ‘Ondine’ is Het Nationale Theater een samenwerking aangegaan met drinkwaterbedrijf Dunea. In dit sprookje speelt water zo’n prominente rol dat de krachten worden gebundeld. Zo geeft het waterbedrijf advies op gebied van duurzaam watergebruik en komt er een kraanwatercocktailbar in de schouwburg.

Foto: Joost de Haas