Parels van Bezuidenhout breidt uit voor tiende editie

Tijdens de Parels van Bezuidenhout laten wijkgenoten hun passies en talenten zien. Omdat het evenement tien jaar bestaat is er een speciale editie gepland. “Dit is de eerste keer dat we het een weekend lang doen in plaats van maar een dag”, vertelde Will Twilt op Den Haag FM.

Volgens organisator Will ben je een parel wanneer je vol passie zit voor een hobby. “Als de ogen van iemand gaan sprankelen tijdens het verhaal dat ze vertellen, dan boeit dat meteen.” Dit jaar zijn dat uiteindelijk 52 bewoners van Bezuidenhout en het grootste aantal stelt hun huis open voor bezoekers. “Op deze manier komen buurtbewoners eens bij elkaar over de vloer en dat contact geeft toch een gezelligheid die ik niet ergens anders in Den Haag zie,” vertelde Jacob Snijders van wijkberaad Bezuidenhout.

De Parels zijn te herkennen aan een vlag met ballonnen bij hun huis. Ras-Bezuidenhouter Sjaak Bral helpt dit jubileum van de ‘Parels’ feestelijk te openen. Die opening is zaterdag om 10.00 uur op het parkeerterrein van Meeùs in de Carpentierstraat.

Luister hier naar het interview met Will Twilt en Jacob Snijders op Den Haag FM.