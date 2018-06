Pegida kwaad om verbod op protest-barbecue voor moskee: “Burgemeester Krikke zwicht voor geweldsdreiging”

Het besluit van burgemeester Pauline Krikke om de demonstratie van Pegida voor de As Soennah-moskee te verbieden is in het verkeerde keelgat geschoten van Edwin Wagensveld, voorman van de anti-islambeweging. “Demonstreren is een grondrecht. Krikke zwicht voor geweldsdreiging vanuit de moslimgemeenschap.”

Pegida had aanvankelijk het plan om voor de As Soennah-moskee aan de Fruitweg een demonstratie in de vorm van een barbecue met varkensvlees te houden. Maar de burgemeester is bang voor ernstige verstoringen van de openbare orde en verplaatste de demonstratie naar de Koekamp, tegenover station Den Haag Centraal. Dit tot ergernis van de Pegida-leider: “We maken ons nu al drie weken lang druk om een stukje varkensvlees dat op een barbecue gaat. Waar slaat dit op?!”, zegt hij tegen Den Haag FM.

“In 2014 moesten demonstraties in de Schilderswijk worden gestopt vanwege geweldsdreiging“, vervolgt Wagensveld. “Vervolgens werd er een demonstratieverbod in de wijk afgekondigd. Nu zijn we vier jaar verder en zijn de problemen nog steeds niet opgelost. Eigenlijk geeft de gemeente hierbij toe dat ze geen gezag meer heeft over deze wijk.”

Meer moskeeën in Den Haag

Overigens is Wagensveld niet van plan om met zijn aanhang op de Koekamp te demonstreren. “Krikke mag daar lekker in d’r eentje gaan staan. Den Haag heeft veel moskeeën. We komen zeker, maar waar, wanneer en hoe ga ik hier niet vertellen.”

Foto: Jbarta (Wikipedia)

Luister hier naar het interview met Edwin Wagensveld op Den Haag FM.